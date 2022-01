Ciné-Bout’chou EN ATTENDANT LA NEIGE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Ciné-Bout’chou EN ATTENDANT LA NEIGE Centre d’art et de Culture, 5 février 2022, Meudon. Ciné-Bout’chou EN ATTENDANT LA NEIGE

Centre d’art et de Culture, le samedi 5 février à 10:45

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid… ANIMATION – FRANCE – 2021 – 0H47 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

