Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CINÉ-BOUT’CHOU DE NOËL : LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CINÉ-BOUT’CHOU DE NOËL : LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN Centre d’art et de Culture, 11 décembre 2021, Meudon. CINÉ-BOUT’CHOU DE NOËL : LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN

Centre d’art et de Culture, le samedi 11 décembre à 10:45

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié ! **Pour les 2-6 ans** **En présence du Père Noël** _10h : atelier dessins et café pour les parents_ _10h45 : projection_ Animation FRANCE – 2021 – 0h43 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:45:00 2021-12-11T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon