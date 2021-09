Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CINÉ-BOUT’CHOU de 2 à 6 ans : LA CHOUETTE EN TOQUE – 10h : atelier dessins et café pour les parents – 10h45 : projection Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CINÉ-BOUT’CHOU de 2 à 6 ans : LA CHOUETTE EN TOQUE – 10h : atelier dessins et café pour les parents – 10h45 : projection Centre d’art et de Culture, 25 septembre 2021, Meudon. CINÉ-BOUT’CHOU de 2 à 6 ans : LA CHOUETTE EN TOQUE – 10h : atelier dessins et café pour les parents – 10h45 : projection

Centre d’art et de Culture, le samedi 25 septembre à 10:00

La Chouette du cinéma aborde ici avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! ANIMATION FRANCE – 2020 – 0H52 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T11:40:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon