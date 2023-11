Semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes Ciné-Bourse Saint-Junien, 21 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, une projection du téléfilm « Touchées » d’Alexandra Lamy suivie d’un débat animé par la Maison de Protection des Familles et l’association APPEL – Association de Prévention du Psychotrauma chez l’Enfant en Limousin. Avec la participation de la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Préfecture..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Ciné-Bourse Place Lénine

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, a screening of Alexandra Lamy?s TV film « Touchées » followed by a debate led by the Maison de Protection des Familles and the APPEL association ? Association de Prévention du Psychotrauma chez l?Enfant en Limousin. With the participation of the Préfecture?s delegate for women?s rights and equality.

En el marco de la Semana de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres, se proyectará el telefilme « Touchées », de Alexandra Lamy, y a continuación tendrá lugar un debate animado por la Maison de Protection des Familles y la asociación APPEL ? Association de Prévention du Psychotrauma chez l’Enfant en Limousin. Con la participación de la delegada departamental de Derechos de la Mujer e Igualdad de la Prefectura.

Im Rahmen der Sensibilisierungswoche gegen Gewalt gegen Frauen findet eine Vorführung des Fernsehfilms « Touchées » von Alexandra Lamy mit anschließender Debatte statt, die vom Familienschutzhaus und der Vereinigung APPEL? Association de Prévention du Psychotrauma chez l’Enfant en Limousin (Verein zur Prävention von Psychotrauma bei Kindern im Limousin). Mit Beteiligung der Departementsbeauftragten für Frauenrechte und Gleichstellung der Präfektur.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Porte Océane du Limousin