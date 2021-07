Mayenne Mayenne 53100, Mayenne CINÉ BLEU : PETIT PAYS Mayenne Mayenne Catégories d’évènement: 53100

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Kabano, Djibril Vancoppenolle.

Le Vox, cinéma coopératif : le cinéma de qualité pour tous au pays de Mayenne.
contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 http://www.levoxmayenne.fr/#movies

