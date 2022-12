[Ciné-Bézots] – Superasticots Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

[Ciné-Bézots] – Superasticots
28 décembre 2022
Cinéma le Normandie
9 Avenue Alfred Piat
Cabourg
Calvados

Calvados Le rendez-vous des tout petits est de retour avec « Superasticot » ! Et le petit plus : la projection sera précédée d’une lecture de l’album avec les illustrations projetées en grand écran. En partenariat avec la librairie « Pomme Mouette & Colibri ».

