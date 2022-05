Ciné Belle Etoile “Yakari” de Xavier Giacometti Cornac Cornac Catégories d’évènement: Cornac

Lot

Ciné Belle Etoile “Yakari” de Xavier Giacometti Cornac, 25 juillet 2022, Cornac. Ciné Belle Etoile “Yakari” de Xavier Giacometti Cornac

2022-07-25 – 2022-07-25

Cornac Lot Cornac Restauration et buvette, animation jeune public.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes SYNOPSIS : Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux… +33 5 65 38 48 03 Restauration et buvette, animation jeune public.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes Cornac

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cornac, Lot Autres Lieu Cornac Adresse Ville Cornac lieuville Cornac Departement Lot

Cornac Cornac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornac/

Ciné Belle Etoile “Yakari” de Xavier Giacometti Cornac 2022-07-25 was last modified: by Ciné Belle Etoile “Yakari” de Xavier Giacometti Cornac Cornac 25 juillet 2022 Cornac Lot

Cornac Lot