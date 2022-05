Ciné Belle Etoile : “Venise n’est pas en Italie”, de Ivan Calbérac Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Catégories d’évènement: Lot

Saint-Laurent-les-Tours

Ciné Belle Etoile : “Venise n’est pas en Italie”, de Ivan Calbérac Saint-Laurent-les-Tours, 22 juillet 2022, Saint-Laurent-les-Tours. Ciné Belle Etoile : “Venise n’est pas en Italie”, de Ivan Calbérac Saint-Laurent-les-Tours

2022-07-22 19:00:00 – 2022-07-22

Saint-Laurent-les-Tours Lot Saint-Laurent-les-Tours Restauration et buvette.

Repli en cas de mauvais temps : foyer rural. SYNOPSIS : La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique. +33 5 65 38 03 92 Restauration et buvette.

Repli en cas de mauvais temps : foyer rural. Saint-Laurent-les-Tours

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Laurent-les-Tours Autres Lieu Saint-Laurent-les-Tours Adresse Ville Saint-Laurent-les-Tours lieuville Saint-Laurent-les-Tours Departement Lot

Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-les-tours/

Ciné Belle Etoile : “Venise n’est pas en Italie”, de Ivan Calbérac Saint-Laurent-les-Tours 2022-07-22 was last modified: by Ciné Belle Etoile : “Venise n’est pas en Italie”, de Ivan Calbérac Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours 22 juillet 2022 Lot Saint-Laurent-les-Tours

Saint-Laurent-les-Tours Lot