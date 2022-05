Ciné Belle Etoile “Tous les Soleils” de Philippe Claudel Masclat Masclat Catégories d’évènement: 46350

Masclat 46350 Masclat Repli en cas de mauvais temps : salle polyvalente. Synopsis : Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir. Mais au moment où sa fille découvre les premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, tout va basculer pour Alessandro… +33 5 65 37 63 78 Repli en cas de mauvais temps : salle polyvalente. Masclat

