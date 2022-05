Ciné Belle Etoile “Quand les Tomates Rencontrent Wagner”, de Marianna Economou Reilhaguet Reilhaguet Catégories d’évènement: Lot

2022-07-31 20:00:00

Reilhaguet Lot Reilhaguet Fête du fruit organisé par le comité des fêtes en amont de la projection (dès 10h).

Repli en cas de mauvais temps : chapiteau. SYNOPSIS : Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête improbable, dans leurs efforts pour survivre et réaliser leurs rêves. À la fois drôle et douce-amère, cette chronique nous rappelle l’importance de se réinventer en temps de crise et le pouvoir des relations humaines. +33 6 80 31 32 64 Fête du fruit organisé par le comité des fêtes en amont de la projection (dès 10h).

