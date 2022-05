Ciné Belle Etoile “Présidents” d’Anne Fontaine Padirac Padirac Catégories d’évènement: 46500

Padirac 46500

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes. Synopsis : Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie. +33 5 63 33 64 37 Marché estival.

