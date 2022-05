Ciné Belle Etoile “Percujam” de Alexandre Messina. Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: 46400

Frayssinhes 46400 Repas, buvette, jeux pour enfants, animation musicale en lien avec le Festiv’Arts à la ferme.

Synopsis : Film à l'honneur pour le Festiv'Arts à la ferme / PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes poétiques et militants. Un monde à découvrir, où travail, humanisme et humour riment avec musique. +33 7 66 19 59 70

