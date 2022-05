Ciné Belle Etoile “OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire” de Nicolas Bedos Lacave Lacave Catégories d’évènement: 46200

Ciné Belle Etoile “OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire” de Nicolas Bedos Lacave, 9 août 2022, Lacave. Ciné Belle Etoile “OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire” de Nicolas Bedos Lacave

2022-08-09 18:30:00 – 2022-08-09

Lacave 46200 Grillades, buvette, jeux en bois avec le comité des fêtes.

Repli en cas de mauvais temps : salle polyvalente. Synopsis : 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. +33 6 41 97 68 97 Grillades, buvette, jeux en bois avec le comité des fêtes.

