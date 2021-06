Lavergne Lavergne Lavergne, Lot Ciné Belle Etoile « Nous Trois ou Rien » Lavergne Lavergne Catégories d’évènement: Lavergne

Lot

Ciné Belle Etoile « Nous Trois ou Rien » Lavergne, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lavergne. Ciné Belle Etoile « Nous Trois ou Rien » 2021-07-13 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-13

Lavergne Lot Lavergne Synopsis : d’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel. Film de Kheiron

Buvette sur place. +33 5 65 38 80 91 Film de Kheiron

Synopsis : d'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel.

