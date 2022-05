Ciné Belle Etoile “Molière” de Laurent Tirard Le Bastit Le Bastit Catégories d’évènement: 46500

Le Bastit

Ciné Belle Etoile “Molière” de Laurent Tirard Le Bastit, 4 juillet 2022, Le Bastit. Ciné Belle Etoile “Molière” de Laurent Tirard Le Bastit

2022-07-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-04

Le Bastit 46500 Le Bastit Marché, animation association, jeu lot trotteur.

Repli en cas de mauvais temps : église Saint-Blaise En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. Criblé de dettes et poursuivi par les huissiers, il s’entête à monter sur scène des tragédies dans lesquelles il est indéniablement mauvais.

Et puis un jour, après avoir été emprisonné par des créanciers impatients, il disparaît… +33 6 74 41 18 38 Marché, animation association, jeu lot trotteur.

Repli en cas de mauvais temps : église Saint-Blaise Le Bastit

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: 46500, Le Bastit Autres Lieu Le Bastit Adresse Ville Le Bastit lieuville Le Bastit Departement 46500

Le Bastit Le Bastit 46500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bastit/

Ciné Belle Etoile “Molière” de Laurent Tirard Le Bastit 2022-07-04 was last modified: by Ciné Belle Etoile “Molière” de Laurent Tirard Le Bastit Le Bastit 4 juillet 2022 46500 Le Bastit

Le Bastit 46500