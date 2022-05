Ciné Belle Etoile “L’Ecole Buissonnière” de Nicolas Vanier Calès Calès Catégories d’évènement: 46350

Ciné Belle Etoile "L'Ecole Buissonnière" de Nicolas Vanier Calès, 15 août 2022

2022-08-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-15

Calès 46350 Fête votive : marché gourmand et restauration, musique, concours de pétanque.

Fête votive : marché gourmand et restauration, musique, concours de pétanque.

Repli en cas de mauvais temps : chapiteau. SYNOPSIS : Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage… +33 6 14 40 56 40

