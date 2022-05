Ciné Belle Etoile “Le Sens de la Famille”, de Jean-Patrick Benes Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

2022-07-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-26

Gignac Lot Visite du site du festival et verre de l’amitié par l’association Ecaussystème. Synopsis : Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début. +33 5 65 32 69 05 Visite du site du festival et verre de l’amitié par l’association Ecaussystème. cinéma

