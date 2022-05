Ciné Belle Etoile “L’Aventure des Marguerites” de Pierre Coré Montvalent, 4 août 2022, Montvalent.

Ciné Belle Etoile “L’Aventure des Marguerites” de Pierre Coré Montvalent

2022-08-04 – 2022-08-04

Montvalent 46600 Montvalent

Buvette par le comité des fêtes.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes.

Synopsis : Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes… Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison…

+33 6 22 00 39 95

Buvette par le comité des fêtes.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes.

Montvalent

dernière mise à jour : 2022-04-25 par