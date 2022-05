Ciné Belle Etoile “L’As des As” Nadaillac-de-Rouge Nadaillac-de-Rouge Catégories d’évènement: 46350

2022-08-26 19:30:00 – 2022-08-26

Ciné Belle Etoile "L'As des As"
Nadaillac-de-Rouge

Repas paella sur réservation

Synopsis : Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l'équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo…

+33 6 70 23 17 70

