Ciné Belle Etoile « La Bonne Epouse » Loupiac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Loupiac. Ciné Belle Etoile « La Bonne Epouse » 2021-07-16 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-16

Loupiac Lot Loupiac Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal : c’est ce qu’enseigne Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Film de Martin Provost.

Marché gourmand des producteurs locaux et concert sur le même lieu. +33 6 72 12 13 40 Film de Martin Provost.

Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal : c'est ce qu'enseigne Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.

