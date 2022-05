Ciné Belle Etoile “#JeSuisLà” de Eric Lartigau Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: 46110

Cavagnac 46110

Synopsis : Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd'hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour la Corée dans l'espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l'aéroport de Séoul, un nouveau monde s'ouvre à lui… Petite restauration, buvette, glaces, jeux pour enfants, pétanque.

Repli en cas de mauvais temps : Salle polyvalente de la mairie.

