Cressensac-Sarrazac 46600 En amont de la projection, randonnée (10h), apéritif festif et pique-nique tiré du sac.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes. Synopsis : Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère des rues. Un jour, le regard d’une petite fille le réveille dans sa dignité d’homme et de père déchu. Il va quitter ses compagnons de squat et retrouver en Bretagne une vieille maison héritée de son grand-père. Mais la maison n’est qu’un tas d’éboulis au bord d’une carrière, paysage grandiose et isolé… +33 5 65 37 70 10 En amont de la projection, randonnée (10h), apéritif festif et pique-nique tiré du sac.

