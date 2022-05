Ciné Belle Etoile “Ibrahim” de Samir Guesmi Strenquels, 5 août 2022, Strenquels.

Ciné Belle Etoile “Ibrahim” de Samir Guesmi Strenquels

2022-08-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-05

Strenquels 46110 Strenquels

Buvette et petite restauration. Animation musicale et démonstration du centre canin Martellais.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes.

SYNOPSIS : La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute…

+33 5 65 32 16 12

Strenquels

