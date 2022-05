Ciné Belle Etoile “Hors normes” d’Eric Toledano, Olivier Nakache Miers Miers Catégories d’évènement: Lot

Miers Lot Repli en cas de mauvais temps : Alvignac SYNOPSIS : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d’ “hyper complexes”. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. +33 6 28 30 36 54 Repli en cas de mauvais temps : Alvignac Libre de droit

