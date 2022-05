Ciné Belle Etoile “Eté 85” de François Ozon Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières Catégories d’évènement: 46110

Saint-Michel-de-Bannières 46110 Repas sur réservation. Synopsis : L’été de ses 16 ans, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, Alexis est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85… Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. +33 6 33 12 26 11 Repas sur réservation. Saint-Michel-de-Bannières

