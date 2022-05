Ciné Belle Etoile “Docteur ?” de Tristan Séguéla Saignes Saignes Catégories d’évènement: 46500

Saignes 46500

Repli en cas de mauvais temps : salle polyvalente. SYNOPSIS : C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls chez eux. D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez…. +33 7 85 57 46 25 Buvette et gourmandises.

