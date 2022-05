Ciné Belle Etoile “Dilili à Paris”, de Michel Ocelot Baladou Baladou Catégories d’évènement: 46600

Baladou 46600 Baladou Spectacle par les écoles suivi d’une auberge espagnole.

Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes. Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble… +33 5 65 32 74 48 Spectacle par les écoles suivi d’une auberge espagnole.

