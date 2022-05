Ciné Belle Etoile “Calamity”, de Rémi Chayé Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Ciné Belle Etoile "Calamity", de Rémi Chayé
Martel, 18 juillet 2022

2022-07-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-18

Martel Lot Martel Pique-nique géant avec présence d’un food-truck et buvette tenue par les jeunes du Conseil municipal.

Repli en cas de mauvais temps : halle des sports. Synopsis : 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre… +33 5 65 37 30 03 Pique-nique géant avec présence d’un food-truck et buvette tenue par les jeunes du Conseil municipal.

Repli en cas de mauvais temps : halle des sports. Bertrand Cador pour CinéLot

