Biars-sur-Cère 46130 Le cinéma Robert Doisneau de Biars-sur-Cère proposera jeudi 7 juillet sur l’île de la Bourgnatelle un

ciné plein-air.

Possibilité de pique-niquer sur place / buvette, gâteaux et popcorn proposés par le service famille du

centre social et culturel Robert Doisneau.

N’hésitez pas à vous rapprocher du cinéma pour connaître la programmation. +33 5 65 38 03 79 Biars-sur-Cère

