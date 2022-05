Ciné Belle Etoile “Avis de Mistral”, de Rose Bosch Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Ciné Belle Etoile “Avis de Mistral”, de Rose Bosch Carennac, 19 juillet 2022, Carennac. Ciné Belle Etoile “Avis de Mistral”, de Rose Bosch Carennac

2022-07-19 19:00:00 – 2022-07-19

Carennac Lot Repas et buvette avec le comité des fêtes. Synopsis : Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul Oliveron, qu’ils n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu’il quittait la maison. En moins de 24 heures, c’est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations vont être transformées l’une par l’autre. +33 5 65 10 94 62 Repas et buvette avec le comité des fêtes. Carennac

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Carennac Adresse Ville Carennac lieuville Carennac Departement Lot

Carennac Carennac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carennac/

Ciné Belle Etoile “Avis de Mistral”, de Rose Bosch Carennac 2022-07-19 was last modified: by Ciné Belle Etoile “Avis de Mistral”, de Rose Bosch Carennac Carennac 19 juillet 2022 Carennac Lot

Carennac Lot