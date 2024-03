Ciné balade : Paris 1920 et les débuts du cinéma Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Réservation au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

En juin, la bibliothèque du cinéma vous convie à une traversée urbaine afin de découvrir le Paris du cinéma, notamment la période charnière des années 20.

Lorsque les frères Lumière inventent le cinéma en 1895, Paris est

la capitale culturelle du monde avec pour épicentre la rive droite, entre

l’Opéra et Montmartre.

Autour des Grands boulevards, les théâtres et les cafés

littéraires se mêlent à l’effervescence des grands magasins et de la Bourse.

Dans les années 20, c’est dans ce quartier que se concentrent les plus belles

salles de cinéma. Ces véritables palais dédiés au 7ème Art offrent aux

spectateurs la possibilité de découvrir les derniers chefs-d’œuvre du muet qui

donnent la part belle au Paris de la modernité.

D’une adresse à l’autre, nous retrouverons les témoignages filmés

de cinéastes au sommet de leur art qui ont choisi de raconter leurs histoires

aux Galeries Lafayette, à l’Opéra Garnier, au sein de la Bourse et de l’Opéra

Comique ou encore dans les anciennes Halles. Tout à tour, seront évoqués des

films de Germaine Dulac, Julien Duvivier, Marcel Lherbier, René Clair, Sacha

Guitry… sans oublier de revenir sur les pionniers qui ont fait de ce quartier

un berceau du cinéma.

Juliette Dubois est spécialiste en Histoire du cinéma. Elle a créé le concept de Ciné-balade pour partager sa passion du 7ème art.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001

@ Juliette Dubois