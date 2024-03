CINÉ-BALADE CLISSON À TRAVERS LE CINÉMA AMATEUR Clisson, vendredi 12 avril 2024.

CINÉ-BALADE CLISSON À TRAVERS LE CINÉMA AMATEUR Clisson Loire-Atlantique

Animation dans le cadre du programme rendez-vous du pays d’art et d’histoire du vignoble nantais

Parcourez Clisson au crépuscule en visionnant des films amateurs des années 1940 tournés dans les rues de la ville. Les images collectées par la Cinémathèque de Bretagne, directement projetées sur les murs, montrent les lieux dans lesquels vous vous trouvez à travers les moments de vie de leurs anciens habitants.|

Prévoir une lampe de poche et des chaussures de marche.|

Public non accessible aux personnes à mobilité réduite.|

Tarif plein 6€ Sur réservation (en ligne) . Rendez-vous départ de la visite Place du minage. Stationnement possible au parking du stand.

Réservation en ligne sur le bouton réservation 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

Place du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement CINÉ-BALADE CLISSON À TRAVERS LE CINÉMA AMATEUR Clisson a été mis à jour le 2024-03-04 par eSPRIT Pays de la Loire