Ciné bal & ateliers de danse 10 Quai du Loing, 21 août 2021, Saint-Mammès.

Ciné bal & ateliers de danse

10 Quai du Loing, le samedi 21 août à 21:00

Moret Seine & Loing organise avec la compagnie de danse Tam un Ciné bal, dans le cadre du dispositif « Été culturel », mis en œuvre pour la DRAC Île-de-France. Cinéma de plein air et danse. Un bal en plein air se déroulera le samedi 21 août de 21 heures à minuit à Saint-Mammès. Il ne s’agira pas d’un simple bal, puisque les danseurs seront invités à reproduire ou à réinterpréter ensemble les scènes de danse de cinq grands films, de l’irrésistible « Grand restaurant » mené par Louis de Funès au tragique « Indochine » porté par Catherine Deneuve. Les extraits des films sélectionnés seront projetés simultanément, sur écran géant et la piste, mise en lumière, se transformera alors en scène. Des ateliers et un spectacle participatif entre cinéma, performances chorégraphiques et bal populaire. Si ce bal est ouvert à tous, parmi les danseurs présents sur la piste, se mêleront des professionnels de la compagnie Tam et des habitants «ambassadeurs» qui auront en amont suivi des ateliers et répétitions proposées du 10 au 19 août par la chorégraphe Claire Gérald. Ainsi préparés, ils pourront guider leurs partenaires lors de ce grand bal et leur permettre d’entrer dans la danse, afin de créer un moment d’échange, de joie, de fête. En bonus, Claire Gerald proposera, avec la complicité des habitants qui auront suivi les ateliers de création à Saint-Mammès, une danse unique et inédite inspirée de l’histoire et du patrimoine du territoire de Moret Seine & Loing. Samedi 21 août 2021 – Saint-Mammès A partir de 21 h. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions Service Culture Moret Seine & Loing 01 60 70 62 52 – [culture@ccmsl.com](mailto:culture@ccmsl.com)

Entrée gratuite

Moret Seine & Loing organise avec la compagnie de danse Tam un Ciné bal, dans le cadre du dispositif « Été culturel », mis en œuvre pour la DRAC Île-de-France.

10 Quai du Loing 10 Quai du Loing, Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T21:00:00 2021-08-21T23:29:00