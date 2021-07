Ciné-Bal – Atelier documentation – La Danse de l’Eau 2 Salle des fêtes, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Mammès.

Ciné-Bal – Atelier documentation – La Danse de l’Eau 2

Salle des fêtes, le jeudi 22 juillet à 19:00

Dans cette deuxième séance, les participants (habitants de Saint-Mammès et de la Communauté de Communes de Moret, Seine et Loing) devront décider des mots et concepts clés qui les identifient. Avec l’aide et le soutien de la chorégraphe Claire Gérald, de la Compagnie TAM, dans les ateliers suivants ils donneront forme à travers des mouvements et pas de danses à ces mots et concepts travaillés lors de l’atelier.

Nombre de places limités.

Deuxième Atelier de recherche et documentation sur le patrimoine et la mémoire de la Ville de Saint-Mammès et aussi de la Communauté de Communes Moret, Seine et Loing

Salle des fêtes 2 rue Victor Hugo 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne



2021-07-22T19:00:00 2021-07-22T21:00:00