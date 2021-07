Ciné-Bal – Atelier documentation – La danse de l’eau 1 Salle des fêtes, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Mammès.

Ciné-Bal – Atelier documentation – La danse de l’eau 1

Salle des fêtes, le mercredi 21 juillet à 19:00

Cet atelier réunira des habitantsde la ville de Saint-Mammès et aussi de la Communauté de Communes de Moret, Seine et Loing afin de faire un travail de recherche et investigation sur l’histoire et le patrimoine de la ville et de la communauté des communes à laquelle la ville appartient. De cet atelier ressortiront des idées et concepts clés pour créer une danse avec la chorégraphe Claire Gérald. Cette danse sera présentéelors du Ciné-Bal le 21 Août.

Nombre limité de places

Salle des fêtes 2 rue Victor Hugo 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne



