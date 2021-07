Ciné-Bal – Atelier Création La Danse de l’Eau 2 Salle des fêtes, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Mammès.

Ciné-Bal – Atelier Création La Danse de l’Eau 2

Salle des fêtes, le jeudi 12 août à 19:00

Cet atelier aura pour objectif que les participants apprennent la danse qui sera conçue en amont par la chorégraphe et danseuse Claire Gérald, grâce au travail d’investigation et de recherche sur l’histoire et le patrimoine de la Ville de Saint-Mammès et la communauté de communes Moret Seine et Loing. Durant l’atelier les participants s’initieront aux pas de danses de la chorégraphie la « Danse de l’Eau ». Claire Gerald et sa Compagnie TAM guidera l’apprentissage afin que les participants présentent la danse lors du Ciné-Bal et deviennent les pilotes et les animateurs de la soirée.

Nombre limité de places

2ème séance pour apprendre la chorégraphie la « Danse de l’Eau » conçu lors des ateliers de documentation et recherche sur la Ville de Saint-Mammès et la CC Moret, Seine et Loing

Salle des fêtes 2 rue Victor Hugo 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne



2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T21:00:00