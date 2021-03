Toulouse L'Envol des Pionniers Haute-Garonne, Toulouse Ciné Avia L’Envol des Pionniers Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ciné Avia L’Envol des Pionniers, 14 février 2021-14 février 2021, Toulouse. Ciné Avia

du dimanche 14 février au dimanche 13 juin à L’Envol des Pionniers

### Cycle de films et rencontres sur le thème de l’aviation **Organisé avec l’Association Amicale Envol des Pionniers** Pour découvrir la grande aventure du transport aérien à travers la pellicule, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chef d’œuvres et documentaires… Chaque projection sera l’occasion d’approfondir les sujets des films avec une ou plusieurs personnalités : témoins de l’époque, passionnés, spécialistes, descendants de pionniers… ### Programme : * Le premier Ciné Avia aura lieu le dimanche 14 février à 15h en ligne avec la [projection du documentaire Dessine-moi un Saint-Ex](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33368/Projection%20en%20ligne%20%3A%20Dessine-moi%20un%20Saint-Ex%20)

* Dimanche 7 mars dans le cadre du [week-end sur les femmes et l’aviation.](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33371/En%20ligne%20%3A%20Week-end%20sp%C3%A9cial%20%22Les%20Femmes%20et%20l’aviation%22)

* Dimanche 11 avril dans le cadre de l’événement [_Raconte-moi Montaudran_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33372/Raconte-moi%20Montaudran%20).

* Dimanche 13 juin (en cours de programmation) ![]() ### Plus d’infos [Site de L’Envol des Pionniers](https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/cine-avia/) ![]() ### Informations pratiques * Entrée gratuite sur inscription

* Les événements se déroulent dans le respect des gestes barrières et des consignes de sécurité sanitaire en vigueur.

* En raison du contexte sanitaire, les événements peuvent être modifiés ou annulés.

Culture L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-14T15:00:00 2021-02-14T16:59:00;2021-03-06T15:00:00 2021-03-06T16:59:00;2021-03-07T15:00:00 2021-03-07T16:59:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T17:59:00;2021-04-11T10:00:00 2021-04-11T17:59:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T16:59:00

Lieu L'Envol des Pionniers Adresse 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse