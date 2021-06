Toulouse Toulouse 31400, Toulouse CINE AVIA A L’ENVOL DES PIONNIERS ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31400

CINE AVIA A L’ENVOL DES PIONNIERS ! Toulouse, 13 juin 2021-13 juin 2021, Toulouse. CINE AVIA A L’ENVOL DES PIONNIERS ! 2021-06-13 15:00:00 – 2021-06-13 L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol

Toulouse 31400 Pour découvrir la grande aventure du transport aérien à travers la pellicule, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chef d’œuvres et documentaires… Chaque projection sera l’occasion d’approfondir les sujets des films avec une ou plusieurs personnalités : témoins de l’époque, passionnés, spécialistes, descendants de pionniers… Prochain rendez-vous à l’Envol des Pionniers:

Les dimanche 13 juin avec le film d’animation Le Petit Prince de Mark Osborne Entrée gratuite, sur inscriptions. Cycle de projections et rencontre sur le thème de l’aviation

Organisé avec l’Association Amicale Envol des Pionniers. Cycle de projections et rencontre sur le thème de l’aviation

