Ciné Avant Première : Krypto et les Supers-animaux Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’évènement: Isère

Saint-Laurent-du-Pont

Ciné Avant Première : Krypto et les Supers-animaux Saint-Laurent-du-Pont, 17 juillet 2022, Saint-Laurent-du-Pont. Ciné Avant Première : Krypto et les Supers-animaux

Cinéma Le Cartus 95 place de l’Église Saint-Laurent-du-Pont Isère

2022-07-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-17 Saint-Laurent-du-Pont

Isère EUR Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits. Saint-Laurent-du-Pont

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Laurent-du-Pont Autres Lieu Saint-Laurent-du-Pont Adresse Cinéma Le Cartus 95 place de l'Église Saint-Laurent-du-Pont Isère Ville Saint-Laurent-du-Pont lieuville Saint-Laurent-du-Pont Departement Isère

Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-du-pont/

Ciné Avant Première : Krypto et les Supers-animaux Saint-Laurent-du-Pont 2022-07-17 was last modified: by Ciné Avant Première : Krypto et les Supers-animaux Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont 17 juillet 2022 Cinéma Le Cartus 95 place de l'Église Saint-Laurent-du-Pont Isère

Saint-Laurent-du-Pont Isère