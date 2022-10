Ciné au Théâtre : Z

13 décembre 2022



2022-12-13 – 2022-12-13 EUR Dans les années 60, un député progressiste est assassiné dans un pays du bassin méditerranéen. Alors que les enquêteurs de la police concluent rapidement à un accident, le juge d’instruction met en évidence le rôle de l’armée et de la police. Thriller politique sorti en 1969, Z est un acte politique, une véritable plaidoirie contre le régime des colonels en Grèce en place depuis 1967. Sa distribution réunit parmi les plus grands acteurs de l’époque et sera un succès tant auprès du public que de la critique, recevant le prix spécial du jury à l’unanimité, et le prix d’interprétation pour Jean-Louis Trintignant au festival de Cannes, mais aussi l’Oscar du meilleur film étranger, pour l’Algérie. Un film nécessaire que l’on revoit avec bonheur sur grand écran. accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/actions-culturelles-programme/cine-au-theatre-z dernière mise à jour : 2022-10-21 par

