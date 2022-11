Ciné au théâtre : Lillian

Ciné au théâtre : Lillian, 20 janvier 2023, . Ciné au théâtre : Lillian



2023-01-20 19:30:00 – 2023-01-20 EUR Des grands espaces du Kamtchatka, où débute l’histoire de Croire aux Fauves, aux grands espaces américains, et retour. Comment résister à la tentation de vous présenter Lillian, périple d’une jeune femme de l’est, échouée à New York, qui décide de rentrer chez elle à pieds. Dans un dénuement extrême, mais avec la force de sa détermination, elle traverse d’immenses espaces pour rejoindre l’Alaska et traverser le détroit de Bering.

Pour son premier long métrage de fiction, Andréas Horvath nous lance sur les routes américaines, où saisons indifférentes et sublimes paysages se succèdent. Un voyage hypnotique. accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/actions-culturelles-programme/cine-au-theatre-lillian dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville