Ciné au théâtre : L’histoire officielle

2023-02-28 19:30:00 – 2023-02-28 EUR Nous sommes en 1983, à la fin de la dictature militaire en Argentine. Alicia enseigne dans un lycée de garçon l’histoire écrite dans les manuels. Elle mène une vie confortable auprès de son mari, homme d’affaires, et de leur fille Gaby, adoptée 5 ans plus tôt. Dans la rue les contestations prennent de l’ampleur, les grand-mères de la Place de mai défilent et les journaux révèlent l’existence des desaparecidos. « L’histoire est écrite par les assassins ! », lui assène l’un de ses étudiants. Les croyances d’Alicia s’effondrent et elle se met en quête de la vérité, celle de l’histoire de son pays, de sa propre histoire.

Prix d'interprétation féminine au festival de Cannes, Prix du meilleur film étranger aux Oscars.

