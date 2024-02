Ciné au Musée ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, mardi 5 mars 2024.

Ciné au Musée ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Astérix au service de sa majesté, film de Laurent Tirard, 2012, durée?: 1 h 50

À partir de 8 ans

Jules César lance une offensive contre la Bretagne et l’emporte facilement en attaquant, chaque jour, à dix-sept heures précises. La reine Cordelia se réfugie dans un petit village, assiégé par les Romains, avec tous les hommes libres de l’île. Voyant que la situation devient critique, elle envoie son plus fidèle officier, Jolitorax, en Gaule chercher un tonneau de potion magique, l’arme secrète qui permet au village d’Astérix et Obélix de tenir face à l’armée romaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 16:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

