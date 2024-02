Ciné au Musée ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, mardi 27 février 2024.

Astérix et Cléopâtre, film d’animation de René Goscinny et Albert Uderzo, 1968, durée 1 h 09

À partir de 6 ans

Cléopâtre parie avec Jules César qu’elle réussira à construire un palais en trois mois et charge son architecte, Numérobis, du travail. Celui-ci demande de l’aide à Astérix, Obélix et Panoramix. Tous trois vont devoir déjouer les ruses d’Amonbofils, rival de Numérobis, et de Jules César, qui ne veut pas perdre… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27 16:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

