Ciné au musée ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, mardi 20 février 2024.

Ciné au musée ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Astérix et l’Empire du Milieu, film de Guillaume Canet, 2023, durée?: 1 h 52

À partir de 8 ans

En 50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par le prince Deng Tsin Quin. Sa fille, la princesse Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide à Astérix et Obélix. Les deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:30:00

fin : 2024-02-20 16:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

