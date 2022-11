Ciné Ateliers « Noël avec les frères Koalas », 11 décembre 2022, .

Ciné Ateliers « Noël avec les frères Koalas »



2022-12-11 16:00:00 – 2022-12-11

Le film sera suivi d’ateliers créatifs et ludiques : fabrication de l‘avion des frères koalas, création d‘un tableau en papier journal et peinture au doigt, découverte et expérimentation de la technique d‘animation en volume utilisée dans le film. À partir de 3/4 ans. Inscription aux ateliers par mail à cinetyr@orange.fr

Synopsis : Noël avec les frères Koalas / Animation de Tobias Fouracre / 46 min

Pour Noël, les Frères Koalas ont invité en Australie tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse avant de partir… Les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise…

Cinétyr

