Ciné-atelier : Yuku et la Fleur de l’Himalaya

Ciné-atelier : Yuku et la Fleur de l’Himalaya, 2 novembre 2022, . Ciné-atelier : Yuku et la Fleur de l’Himalaya



2022-11-02 – 2022-11-02 Le cinéma Lux propose une animation couplant un film et un atelier.

Le film

Yuku et le fleur de l’Himalaya

Film d’animation français d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin. 2022-1h09.

À partir de 3/4 ans.

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.

L’atelier

Après la projection, rejoins notre petite chorale et viens chanter les chansons du film !

Durée de l’atelier : 40 minutes

Accessible à partir de 4 ans Le cinéma Lux propose une animation couplant un film et un atelier. Le film Yuku et le fleur de l’Himalaya Film d’animation français d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin…. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville