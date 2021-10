Ciné-atelier : Le Peuple Loup + jeu de piste Caen, 29 octobre 2021, Caen.

Ciné-atelier : Le Peuple Loup + jeu de piste Cinéma Lux 6 Avenue Sainte Therese Caen

2021-10-29 14:00:00 – 2021-10-29 Cinéma Lux 6 Avenue Sainte Therese

Caen Calvados Caen

Le cinéma Lux organise une projection du film Le peuple Loup suivie d’un atelier.

Le Peuple Loup

de Tomm Moore, Ross Stewart, Irlandais (VF), 2020-1h43. Film d’animation à partir de 7/8ans.

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

L’atelier

Après la projection du peuple loup, atelier « Disparition mystère à Luxville »

Roald a disparu ! Depuis quelques jours on ne le voit plus mais on retrouve des empreintes de loup un peu partout… Il n’avait ici ni foyer, ni famille, mais beaucoup d’amis pour jouer aux billes. Viens nous aider à le retrouver et tu seras récompensé·e !

Réservation par mail uniquement : nina@cinemalux.org, paiement le jour-même

+33 2 31 82 29 87 http://www.cinemalux.org/spip/

