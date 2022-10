Ciné Atelier « Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? »

2022-10-27 10:00:00 – 2022-10-27 Le film sera précédé d’un atelier pour créer sa propre planche de storyboard, avec Damien, de l’association Du cinéma plein mon cartable. Atelier à 10h (45 min), suivi du film à 11h. A partir de 8 ans.

Synopsis : Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? / Film d’animation de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre / 1h22 Le film sera précédé d’un atelier pour créer sa propre planche de storyboard, avec Damien, de l’association Du cinéma plein mon cartable. Atelier à 10h (45 min), suivi du film à 11h. A partir de 8 ans. Cinétyr dernière mise à jour : 2022-10-10 par

