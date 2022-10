Ciné-atelier : Le chameau et le meunier Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Ciné-atelier : Le chameau et le meunier

Monein, 31 octobre 2022

Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce
Monein
Pyrénées-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques Monein Film suivi d’un atelier d’une durée de 30 minutes « à la découverte du stop motion », animation image par image. Film suivi d’un atelier d’une durée de 30 minutes « à la découverte du stop motion », animation image par image. +33 9 64 45 83 58 La Bobine

